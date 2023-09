WRC, Rali da Grécia: horário | AutoSport

O Rali da Acrópole é conhecido pelas suas super especiais únicas e impressionantes, que dão início ao evento em grande estilo. A edição de 2023 começará com um novo cenário, com as equipas a disputarem um troço à beira-mar de 1,48 km na quinta-feira à noite. Seguir-se-ão 14 longos troços, com todo o itinerário a cobrir uma distância total de 307,89 km, com três divisões claras em condições de superfície.

A Grécia é palco de algumas das especiais mais exigentes do calendário para os co-pilotos. No entanto, os troços, muitas vezes esquecidos, também representam um desafio sob o calor do sol mediterrânico, como explica Janne Ferm: “Há muitas secções longas no Acropolis Rally, pelo que é necessário manter a concentração durante todo o dia, mesmo entre troços. Isto torna-se mais difícil quando as temperaturas são elevadas, pois pode ser bastante cansativo no carro. Mas, na verdade, sempre gostei dos ralis quentes, por isso, para mim e para o Esapekka, o calor não é algo que nos preocupe muito.”

Como é habitual, o rali terá início na capital grega, Atenas, na quinta-feira à noite, com uma cerimónia de partida por baixo dos monumentos da antiga Acrópole, seguida de uma nova super-especial na zona ribeirinha da cidade. A partir daí, o percurso leva as equipas para oeste, até Loutraki, que serve de centro para a primeira ação em terra, na sexta-feira: duas passagens da própria especial de Loutraki, depois o troço de Pissia e uma zona de montagem de pneus. Duas outras especiais – Livadia e Elatia – são abordadas durante a viagem da tarde para norte até ao parque de assistência em Lamia, em torno do qual se baseia o resto do rali.

Quinta-feira 7 de Setembro

Shakedown (Lamia) 3.62 km 06:01

Partida 15:30

PEC1 EKO Super Special Stage 1.48 km 17:05

Sexta-feira 8 de Setembro

PEC2 Loutraki 1 18.10 km 06:23

PEC3 Pissia 16.43 km 07:26

PEC4 Loutraki 2 18.10 km 10:19

PEC5 Livadia 21.03 km 13:12

PEC6 Elatia 28.32 km 14:45

Sábado 9 de Setembro

PEC7 Pavliani 1 24.25 km 05:08

PEC8 Karoutes 1 28.49 km 06:41

PEC9 Eleftherochori 1 18.02 km 09:05

PEC10 Pavliani 2 24.25 km 12:08

PEC11 Karoutes 2 28.49 km 13:41

PEC12 Eleftherochori 2 18.02 km 16:05

Domingo 10 de Setembro

PEC13 Tarzan 23.37 km 06:52

PEC14 Grammeni 1 19.77 km 08:05

PEC15 Grammeni 2Power Stage] 19.77 km 11:15