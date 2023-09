WRC, Rali da Grécia: Eis o motivo do cancelamento da PEC4 | AutoSport

O espetáculo não se faz sem público, mas o público pode prejudicar o espetáculo e, nos ralis, isso pode ter consequências graves.

A organização resolveu cancelar a PEC4 com receios pela segurança dos espetadores. Ora, foi possível ver que alguns fãs estavam em locais que, no mínimo, não fazem sentido nenhum. E por causa destes fãs egoístas e sem o mínimo de cuidado, ficou o espetáculo estragado para todos. Uma publicação do ewrc mostra um destes tristes exemplos que continuam a acontecer. São pessoas que não têm noção do perigo, ou se têm, resolvem ignorar para publicarem uma foto tremida e sem qualidade no Instagram. E por causa de meia dúzia de “likes” estraga-se uma passagem. São cenas que se vão repetindo e que só prejudicam os ralis e os próprios fãs.