WRC, Rali da Grécia, Cyril Abiteboul: “a nossa estratégia equilibrada resultou muito bem”

A Hyundai Motorsport conseguiu um fantástico 1-2-3 no dramático final do Rali da Acrópole, repetindo o seu histórico ‘bloqueio’ do pódio de 2022. Thierry Neuville venceu, na frente de Dani Sordo e Ott Tänak, após 15 exigentes troços que testaram a resiliência das equipas e do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

A vitória de Neuville aumentou a sua liderança no campeonato de pilotos, com o seu companheiro de equipa Tänak a ser agora o seu rival mais próximo, enquanto a equipa tem uma vantagem de 35 pontos na luta dos construtores.

Para o Diiretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “Dois anos depois de termos fechado o pódio no Rali da Acrópole, voltámos a fazê-lo hoje. É difícil saber se se trata de uma coincidência ou de um sinal da nossa determinação em brilhar neste evento, que é um verdadeiro teste para as tripulações, a equipa e o carro. Não foi um fim de semana perfeito. Tivemos de enfrentar uma série de desafios, incluindo furos que frustraram o nosso resultado muito forte de sexta-feira.

No entanto, mantivemo-nos concentrados, mantivemos a cabeça baixa e jogámos a longo prazo. Não fomos demasiado gananciosos e, mais uma vez, a nossa estratégia equilibrada resultou muito bem para nós.

É um verdadeiro esforço de equipa ter este pódio completo da Hyundai Motorsport; é óbvio que aumenta a nossa liderança na classificação, no entanto, os campeonatos são uma coisa e as emoções de uma vitória como esta são outra, por isso, por agora, é isso que celebramos esta noite e no final desta semana na fábrica. “

FOTO @World