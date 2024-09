WRC, Rali da Grécia, Adrien Fourmaux: pedra no caminho, apaga boa exibição

A equipa da M-Sport Ford World Rally Team sobreviveu a mais uma edição dura e implacável do Rali da Acrópole, na Grécia. Adrien Fourmaux e Alex Coria conquistam uma impressionante vitória na Power Stage, após um fim de semana desafiante, e apesar do erro que lhes condicionou o resultado, levam para casa 11 pontos. A dupla francesa teve um início de fim de semana impressionante na Grécia, estabelecendo os melhores tempos durante a etapa matinal de sexta-feira.

Com dois tempos consecutivos entre os cinco primeiros, seguidos do segundo melhor tempo atrás de Ogier na PEC3, Fourmaux chegaria ao segundo lugar da geral, apesar de ter tido um problema com o sistema híbrido. Mas o início de sonho do fim de semana viria, infelizmente, a ter um fim rápido, com a dupla a danificar a suspensão dianteira depois de ter batido numa pedra na PEC4.

Apesar de um bom esforço da equipa para reparar o carro, o tempo esgotou-se e Fourmaux e Coria foram forçados a abandonar o dia. De regresso às etapas no sábado, Fourmaux continuaria a mostrar um bom ritmo e a acrescentar a experiência das selvagens etapas gregas ao seu portfólio. A sua ambição era subir na classificação do super domingo e ganhar o maior número possível de pontos na Power Stage.

Uma condução sólida na manhã de domingo deu lugar a um tempo impressionante na última especial, estabelecendo o tempo mais rápido com um segundo de vantagem sobre Tänak. Com cinco pontos conquistados com a vitória na Power Stage e seis com o segundo lugar no domingo, Fourmaux soma um total de 11 pontos e mantém-se em quinto lugar na classificação do campeonato: “Foi um início de rali frustrante, depois de termos estado a lutar pelos primeiros lugares de manhã, mas depois partimos a suspensão após embatermos numa pedra. Depois, concentrámo-nos totalmente no super domingo para obter o máximo de pontos. Conseguimos 11 dos 12 pontos disponíveis, incluindo os 5 da Power Stage. “Mostrámos um bom ritmo no geral, e tem havido uma atmosfera incrível com todos os fãs e troços realmente bonitos. Foi um evento duro e quente, e agora temos o Chile à porta e queremos regressar mais fortes para isso”, disse Adrien Fourmaux, que terminou o rali no 21º lugar da geral.