WRC, Rali da Grécia/Acrópole: luta pelos títulos com muita pedra no caminho

O Rali da Grécia, conhecido como ‘Rali dos Deuses’, será palco da 10ª prova do Mundial de Ralis com as três equipas – Toyota, Hyundai e M-Sport/Ford – preparadas para enfrentar o exigente terreno grego, numa altura em que a luta pelos campeonatos está ao rubro.

Com quatro provas pela frente, até aqui cinco duplas e duas equipas venceram provas, com Thierry Neuville (Hyundai) a liderar o campeonato de piloto com 168 pontos, mais 27 do que Sébastien Ogier (Toyota) que depois do seu triunfo na Finlândia foi convidado pela equipa a disputar todo o restante campeonato de modo a tentar desalojar a Hyundai do topo da tabela de pilotos e também de construtores, onde a Toyota persegue a Hyundai com menos 20 pontos.

A Toyota chega à Grécia após uma sequência impressionante de vitórias na Polónia, Letónia e Finlândia. A equipa busca reduzir a diferença de 20 pontos para a liderança no campeonato de fabricantes. Sébastien Ogier, que venceu na Finlândia, é o piloto com maior destaque neste momento, da Toyota, ocupando agora o segundo lugar no campeonato de pilotos e com boas recordações do Rali da Grécia, onde já venceu. Elfyn Evans e Takamoto Katsuta completam a equipa, com Evans determinado a recuperar pontos após mais um revés na Finlândia.

A Hyundai ruma ao Rali da Grécia com confiança, pois lidera ambos os campeonato e após conquistar pódios consecutivos na Letónia e na Finlândia. Dani Sordo regressa à equipa após um pódio em Itália, focado em ajudar a Hyundai na disputa pelos títulos. Ott Tänak, procura recuperar pontos após mais um acidente na Finlândia e Thierry Neuville, vencedor do Rali da Grécia em 2022, completam a formação.

A Hyundai, que dominou o evento no ano passado com um 1-2-3, está otimista em repetir o sucesso e com isso manter a sua liderança nos campeonatos.

Já a M-Sport/Ford, regressa com Adrien Fourmaux e Grégoire Munster nos seus Ford Puma Rally1, vai ficar na expetativa para ver onde param as modas. Fourmaux, que terminou no pódio na Finlândia, visa mais um desempenho forte na Grécia para encurtar a diferença para os líderes, pois com a Hyundai e Toyota a marcarem-se uma à outra, Fourmaux tem conseguido bons resultados, como se atesta pelos dois pódios nas últimas três provas.

Já Munster fará a sua estreia no Rally1 na Grécia, após um bom desempenho no WRC2 no ano anterior. O piloto local, Jourdan Serderidis, também está de volta, trazendo experiência e familiaridade com o terreno grego, mas não conta para os lugares da frente, pois é apenas um gentleman driver.

Cada equipa enfrenta o desafio de navegar pelas difíceis estradas de terra e condições quase extremas do Rali da Grécia, onde a gestão dos pneus e a fiabilidade e durabilidade do carro serão cruciais para alcançar um bom resultado. Na Grécia acontece sempre qualquer coisa que tudo baralha, e agora só resta esperar pelo quê…

Horários

Quinta-feira 5 de setembro 1ª etapa

Itinerário Shakedown (Lygaria) 3.62 km 07:01

Sexta-feira 6 de setembro, 1ª etapa

PEC1 Ano Pavliani 1 22.47 km 05:58

PEC2 Dafni 1 21.67 km 07:09

PEC3 Tarzan 1 23.37 km 09:17

Assistência flexível A – Lamia – 30 mins 11:16

PEC4 Ano Pavliani 2 22.47 km 12:29

PEC5 Dafni 2 21.67 km 13:40

PEC6 Tarzan 2 23.37 km 15:48

Assistência flexível B – Lamia – 45 mins 17:23

Sábado 7 de setembro, 2ª etapa

PEC7 Rengini 28.67 km 06:16

PEC8 Thiva 20.95 km 08:37

PEC9 Aghii Theodori 1 25.87 km 11:05

Zona de montagem de pneus – Loutraki – 15 mins 14:58 12:58

PEC10 Loutraki 12.90 km 13:46

PEC11 Aghii Theodori 2 25.87 km 15:05

Reagrupamento – 42 mins 18:20

PEC12 EKO SSS 1.97 km 19:05

Domingo 8 de setembro, 3ª Etapa

PEC13 Inohori 17.47 km 06:59

PEC14 Eleftherohori 1 18.29 km 08:05

09:20

Assistência flexível D – Lamia – 15 mins 12:15 10:15

PEC15 Eleftherohori 2Power Stage] 18.29 km 11:15

Final 14:55 12:55

NOTA:Hora de Portugal continental