WRC, Rali da Grécia: 3º triunfo do ano para Kalle Rovanperä, 2º título cada vez mais perto | AutoSport

Já restam muito poucas dúvidas relativamente a quem vai ser, de novo, o Campeão do Mundo de Ralis. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que venceram o Rali da Grécia, triunfando pela terceira vez este ano, e voltam a ganhar pontos à concorrência, em alguns casos, muitos, e a três provas do final da época, é só uma questão de tempo até que, matematicamente esteja tudo resolvido.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), o mais direto perseguidor, teve problemas muito cedo na prova, um furo lento, ficando desde logo com bem menos possibilidades de vencer, mas fora esses problemas fez uma boa exibição, por exemplo um bom forcing para chegar ao segundo posto, o que conseguiu, um resultado que é o seu segundo melhor do ano (depois do triunfo na Finlândia) mas que não chegou para repetir o feito.

Volta a perder pontos para Rovanpera, mas está a dar luta até ao fim.

Terceiro lugar para Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) que já não corria desde o Rali Safari, conseguindo aqui o seu segundo pódio do ano (o primeiro foi o 2º lugar em Portugal) naquela que foi a sua sexta prova da temporada. Algumas dificuldades na fase inicial da prova, atrasaram-nos um pouco, perdendo contacto com os lugares da frente, nunca mais recuperando, subindo na geral com os abandonos à sua frente.

No final, não conseguiu suster Evans, mas termina no pódio, para si um resultado melhor do que a exibição.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) começaram bem, mas a forte penalização sofrida na zona de montagem de pneus devido a um problema mecânico no Ford Puma Rally1 tramou-os. Chega ao quarto posto devido aos muitos abandonos à sua frente, ganhando também posições em luta direta, no sábado.

é uma pena que não tenha carro/equipa à altura do que guia, pois a ‘conversa’ pelo título seria bem diferente.

Desde a Croácia (2º) e Portugal (4º) que não consegue um resultado à altura dos seus pergaminhos, e não por culpa dele, mas sim das quase constantes falhas do carro. Nesta prova, mais um exemplo disso mesmo.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram quintos, e não fizeram melhor devido a um furo na PE8 e mais tarde, uma falha na transmissão que deixou o seu Hyundai apenas com tração traseira. Vários azares, que justificam o atraso. Menos má a classificação final.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram sextos, depois duma prova apagada. Não testaram devido aos problemas com os fogos na Grécia. Andaram pelo 7º e 8º lugar na 6ª feira, ficaram muito longe da exibição da Finlândia.

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia RS Rally2) venceram o WRC2 depois duma magnífica exibição no sábado em que terminou o dia líder da categoria, depois de uma impressionante recuperação no seu Škoda Fabia RS Rally2. Começou o dia a 1m21.3s do líder, Yohan Rossel, na altura, ao fim da manhã já estava em quarto a 43.6s da frente, no começo da tarde colocou-se a 7.7s de Greensmith, e no fim do dia liderava por 0.4s. Hoje, deixou Gus Greensmith a 10.3s, triunfando na categoria, destacando-se ainda mais no campeonato, que lidera ainda mais confortavelmente.

Mais informação dentro de momentos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI