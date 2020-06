WRC: Rali da Grã-Bretanha em vias de ser cancelado

Infelizmente para o Mundial de Ralis, as hipóteses do Rali da Grã-Bretanha ser cancelado são quase 100%, tudo porque o Primeiro-Ministro galês, Mark Drakeford, já deixou bem claro que o País de Gales permanecerá em grande parte fechado aos turistas durante os meses de outono, o que significa o cancelamento da prova do Mundial de Ralis. Para Drakeford, os eventos desportivos estão muito cá em baixo na sua lista de prioridades: “Estão mesmo no fim deste espectro, muito longe”, disse, citado pelo Dirtfish. Por outro lado, era ainda provável que os hotéis não estivessem abertos nessa altura, pelo que a falta de alojamento seria uma questão a considerar. Ainda de acordo com o Primeiro-Ministro galês, no outono volta a ser maior a probabilidade de contaminação, tal como sucede com a gripe sazonal. Portanto, não vão querer correr riscos.

Com este provável cancelamento, ficam agendados apenas três eventos, Turquia, Alemanha e Japão, nas suas atuais datas no calendário. Há ainda a hipótese de se realizar o Rali de Itália, em Outubro, precisamente na data do País de Gales, que se vai abrir.

Como se percebe, estamos no limiar de haver, ou não campeão, pois a FIA e o promotor do WRC já disseram que só há campeão com sete provas. Como se sabe, o Rali da Argentina também foi adiado, mas ninguém acredita na possibilidade de realizar a prova este ano.

Assim de repente, uma competição que começou cedo e conseguir realizar três provas, está a ficar sem espaço para se concluir.