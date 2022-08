WRC, Rali da Finlândia: vida difícil para Craig Breen | AutoSport

As coisas já estiveram bem melhor entre Craig Breen e a M-Sport. Depois de mais um erro do piloto, que era quinto já na PE11, quando danificou a suspensão do seu Ford Puma Rally1, depois de um toque numa pedra, caindo muito na classificação. De forma muito pouco habitual, o seu Chefe de Equipa, Richard Millener veio a público condenar o erro de Breen, dizendo que “é um erro que não deveria acontecer”, disse, em declarações ao Dirtfish. Depois do Rali da Estónia, em que saiu de estrada e bateu num poste de cimento ‘escondido’ na vegetação, desta feita, bateu numa rocha incrustada na vegetação, depois de aterrar de um salto. Com isso, arrancou a roda traseira direita do seu Puma Rally1, desistindo. Depois do abandono na Estónia, bater quando estava em quinto lugar, 35.6 segundos da frente era o que menos precisava: “é um erro que não deveria acontecer porque é fácil de perceber que saindo largo ali vamos bater. Compreendo que ele está a tentar ganhar lugares, mas desistir por acidente é 10 vezes pior do que qualquer outra coisa. É frustrante”. Vida muito difícil para Breen na M-Sport, o facto de Millener vir a público com este tipo de declarações não é nada bom sinal para o irlandês.

É óbvio que lhe foi dada uma enorme oportunidade, foi depositada em si grande confiança, mas Breen não está a fazer o que devia. E nem sequer falamos de vitórias…