WRC, Rali da Finlândia: Troço cancelado devido aos espectadores | AutoSport

Falar de questões de segurança do público é algo quase inédito quando se trata do Rali da Finlândia, mas este ano foi isso que sucedeu. A PE5 foi cancelada devido ao mau comportamento do público, algo que não há memória num país nórdico.

A especial de Lankamaa foi anulada e não se falava doutra coisa no parque de assistência: “É ótimo que haja muita gente nos troços, mas seria melhor para eles também, se os troços se pudessem realizar” disse Kalle Rovanperä: “Sigam as instruções, a segurança deve estar sempre em primeiro lugar”, acrescentou Esapekka Lappi, que apanhou um susto com um grupo de pessoas: “rodava a algo como 180 Km/h, e o grupo estava a andar na estrada e tiveram que pular para a vala.