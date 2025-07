WRC, Rali da Finlândia: Takamoto Katsuta foi o mais rápido no Shakedown

Takamoto Katsuta registou o tempo mais rápido no shakedown da manhã de quinta-feira no Secto Rally Finland, melhorando constantemente até chegar ao topo da tabela (2:13.8) no troço de 4,12 km em Ruuhimäki. Levou a melhor sobre o seu companheiro de equipa da Toyota, Sébastien Ogier, por 0,9 segundos. Josh McErlean (M-Sport Ford) ficou em terceiro, com o líder do campeonato Ott Tänak (Hyundai) em quarto, a 1,3 segundos do ritmo.

Tänak, que lidera o campeonato por apenas um ponto sobre Elfyn Evans, adotou uma abordagem cautelosa devido aos maus resultados anteriores na Finlândia. Evans ficou em sétimo, 2,3 segundos atrás de Katsuta.

Kalle Rovanperä terminou em quinto e prometeu uma forte recuperação em casa, apesar das dificuldades recentes. Adrien Fourmaux, Sami Pajari, Thierry Neuville, Grégoire Munster e Mārtinš Sesks completaram os 11 primeiros.

O rali começa oficialmente hoje, com a super especial de Harju, às 17h05 (hora portuguesa), em Jyväskylä.