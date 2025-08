WRC, Rali da Finlândia: Rovanperä assume a liderança após dia intenso

Kalle Rovanperä, o bicampeão mundial de ralis (WRC) em 2022 e 2023, alcançou um avanço significativo no Rali da Finlândia esta sexta-feira, assumindo pela primeira vez esta época a liderança numa prova de terra do Campeonato do Mundo de Ralis. O piloto finlandês concluiu o primeiro dia do seu evento de “casa” com uma vantagem de 4,9 segundos sobre Thierry Neuville. A prova tem-se revelado extremamente competitiva, com apenas 15,7 segundos a separar as cinco primeiras equipas após quase 115 quilómetros de troços florestais de alta velocidade no centro da Finlândia.

Rovanperä, que apesar dos seus títulos mundiais nunca venceu o rali em casa, tinha tido dificuldades em igualar o ritmo dos líderes em terra este ano. No entanto, o piloto de 24 anos parece ter encontrado o seu momento decisivo nesta nona ronda do campeonato, assumindo a liderança após a segunda especial e registando os tempos mais rápidos em quatro dos nove troços cronometrados do dia.

Apesar do seu ritmo impressionante, Rovanperä reconheceu que o desafio nem sempre foi confortável ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally1, especialmente durante a segunda passagem da tarde por troços mais degradados e complicados por chuva intermitente e irregular. “A configuração que temos não funciona nas ‘covas’, foi assustador”, declarou Rovanperä aos jornalistas após o SS7. “Estava por todo o lado. Em termos de tempo funcionou, mas quase saí da estrada uma vez.” Refletindo sobre o dia, acrescentou: “Foi um dia bom, mas de modo algum fácil. Não estou propriamente na minha zona de conforto neste momento, mas estamos a forçar. Vamos ver se conseguimos uma melhor sensação para amanhã.”

Thierry Neuville garantiu o segundo lugar, apesar de admitir que os troços não eram do seu agrado. “Tudo a fundo e apenas a arriscar – não é de todo o que gosto”, afirmou o belga, que ocupou a terceira posição durante grande parte da manhã antes de cair para quinto, atrás de Adrien Fourmaux, Takamoto Katsuta e Sami Pajari, antes da assistência de meio de etapa.

Uma série de tempos entre os três primeiros – alcançados apesar de um para-brisas rachado – levou o piloto da Hyundai de volta ao segundo lugar.

O seu colega de equipa, Adrien Fourmaux, está apenas 2,8 segundos atrás, em terceiro, após uma performance consistente que incluiu uma vitória conjunta na especial com Rovanperä no SS8.

Takamoto Katsuta estava apenas quatro décimos de segundo mais atrás e celebrou a sua 50.ª vitória em especiais do WRC durante a ação de sexta-feira.

O japonês conseguiu manter-se à frente do seu colega de equipa da Toyota, Sami Pajari, que por sua vez registou dois tempos mais rápidos, por 7,6 segundos, enquanto Sébastien Ogier completou o top seis, a apenas 1,9 segundos de distância.

O vencedor do evento do ano passado, Sébastien Ogier, sentiu-se ligeiramente prejudicado pelas condições da estrada devido à sua posição de partida, em terceiro.

Uma breve paragem no troço Saarikas 2 custou segundos preciosos ao octocampeão, embora tenha notado que os níveis de aderência melhoraram na segunda passagem.

Condições de estrada semelhantes afetaram o colega de equipa de Ogier na Toyota, Elfyn Evans, que terminou 8,4 segundos atrás do francês, em sétimo.

Evans perdeu a liderança do campeonato para Ott Tänak na ronda anterior, mas teve um desempenho melhor do que o seu rival pelo título hoje. Tänak caiu para o 10.º lugar da geral após um impacto com uma árvore no SS7 o ter deixado com danos para os três troços restantes.

Os pilotos da M-Sport Ford ocuparam a oitava, nona e 11.ª posições, com Mārtinš Sesks a liderar a batalha interna da equipa, à frente de Josh McErlean e Grégoire Munster.

O sábado apresenta o dia mais longo do rali, com duplas passagens pelos troços de Parkkala, Västila, Päijäla e Leustu, totalizando mais de 140 quilómetros, o que promete ser decisivo para as aspirações dos pilotos.