WRC, Rali da Finlândia/PEC9: Neuville reage a Rovanpera

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, ao volante do Hyundai i20 N Rally1, impuseram-se na nona especial do Rali da Finlândia, num dos eventos mais desafiantes e rápidos do Mundial de Ralis. A dupla belga superou Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), bem como Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), ambos por uma margem de 1,1 segundos.

Esta vitória permitiu a Neuville reduzir a diferença para o líder da prova, Kalle Rovanperä, para apenas 5,4 segundos, realçando o equilíbrio que tem caracterizado este rali, onde nenhum competidor consegue criar uma vantagem decisiva.

A competitividade mantém-se elevada, com os pilotos a darem o seu melhor em cada troço. Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) destacaram-se na nona especial, terminando no quinto lugar da classificativa, a 1,5 segundos do tempo de Neuville.

Na classificação geral, Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) cederam algum terreno e estão agora a 8,5 segundos da liderança, mantendo uma ligeira vantagem de 0,1 segundos sobre Takamoto Katsuta e Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1). Sébastien Ogier, por sua vez, encontra-se a 17,9 segundos do primeiro classificado.

Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) ocupam a sétima posição, a 25,3 segundos da frente. Embora a dupla não consiga aproximar-se dos lugares cimeiros, as perdas de tempo em cada troço são pequenas, mas a acumulação tem sido significativa ao longo da prova.

Um dos maiores contratempos do dia foi sentido por Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), que enfrentaram problemas de motor. A avaria levou-os a perder mais cinco segundos nesta especial, afastando-os consideravelmente da luta pela liderança.