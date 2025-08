WRC, Rali da Finlândia/PEC4: Rovanpera volta a vencer, dois Hyundai no pódio

Num troço com uma média de 132.9 Km/h em que os pilotos andam com o motor no carro a rodar 5.2% no ‘corte’ – imaginem-se as velocidades – Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram a vencer, bateram Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.6s com Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) a 1.1s.

Seuiram-se Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) e Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) ainda a menos de dois segundos, com Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a perderem 2.0s. Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) a abrir a estrada volta a perder um pouco mais.

Com estes resultados, rovanpera lidera agora com 4.0s de avanço para Adrien Fourmaux, com Thierry Neuville a 5.0s. Sami Pajari, que liderou no início do dia já está a 5.6s, seguindo-se Katsuta a 5.8s. Evans é sexto a 7.4s enquanto Ogier já está a 9.0s. Com a ordem na estrada, Tanak já está a 11.5s.

Seguem-se Mārtiņš Sesks – Renārs Francis (Ford Puma Rally1), Joshua Mcerlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) e Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1).