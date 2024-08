WRC, Rali da Finlândia, PEC4: Elfyn Evans é o novo líder…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) venceram e ascenderam ao comando do Rali da Finlândia, agora com um avanço de 1.2s face a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) no terceiro lugar a 2.4s da frente.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 Hybrid) foram apenas sextos nesta especial, mas fizeram o suficiente para contribuir para manter quatro Toyota nos quatro primeiros lugares.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) começaram bem, mas perderam gás. Com a chegada da chuva na segunda parte da especial o finlandês foi surpreendido, pois estava à frente de todos os Toyota nos parciais iniciais e parecia poder vencer o troço. Ainda assim está apenas meio segundo atrás de Takamoto Katsuta.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) foi segundo neste troço, mas está ainda a 7.4s de Lappi.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) já está quase a 30 segundos da frente, não consegue acompanhar o ritmo à sua frente, e à volta de um minuto da frente estão Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), com 7.3s de avanço para Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid).

No WRC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), já conseguiram um avanço de 19.1s para Lauri Joona/Jani hussi (Skoda Fabia RS Rally2) com Robert Virves/Aleks Lesk (Skoda Fabia RS Rally2) a 26.5s.

Neuville diz que a aderência está mais consistente, Evans confirma, as condições são claramente melhores. Fourmaux diz que a sua prova “é um desastre. Não tivemos nenhum treino para o rali e o shakedown foi um desastre. Temos muitas coisas para mudar no carro”. Rovanperä diz que está a lutar muito com o carro,

Tempos Online – CLIQUE AQUI