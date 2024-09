WRC, Rali da Finlândia, PEC2: Três Toyota na frente à geral

Depois de interrupção da PEC1 devido a problemas com os espetadores, quatro Toyota ficaram colocados nos quatro primeiros lugares da PEC2. Três Toyota estão agora nos lugares do pódio, com Sébastien Ogier na frente, mas os tempos nominais da primeira especial têm que se retificados na PEC4, a primeira da tarde, que por ser igual à primeira – é a segunda passagem pelo mesmo troço – vai dar aos organizadores os dados que precisam para ajustar os tempos da PEC 1. Ou seja, a PEC4 vai valer por dois…

Neste troço ‘scratch’ para Elfyn Evans, na frente de Kalle Rovanperä, Sami Pajari e Sébastien Ogier, por esta ordem. O primeiro Hyundai é Ott Tänak, seguido de Adrien Fourmaux. Thierry Neuville é o primeiro na estrada e está a sofrer muito com o ‘varrimento’, perdendo aqui 8.3s.

Assim, na geral, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) tem para já 6.6s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) em terceiro a 8.9s. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) são quartos a 9.3s, seguidos de Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a 9.5s, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) a 11.4s, seguindo-se Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) que já está a 14.9s da frente em nono, apenas na frente de Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1), que não conhece este rali, onde se estreia de Rally1.

No WRC2, para já Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) na frente com 1.7s de avanço para Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2), Jan Solans/Rodrigo Sanjuan Toyota Yaris GR Rally2) com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2) em quarto na frente de Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2).

Tempos Online – CLIQUE AQUI