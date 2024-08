WRC, Rali da Finlândia, PEC2: quatro Toyota na frente, Elfyn Evans líder

Choveu muito na zona do Rali da Finlândia durante a noite, e foi com condições bastante chuvosas e húmidas que arrancou a primeira especial dia com os Toyota a reservarem para si as primeiras quatro posições o que deixa desde já transparecer que os Hyundai podem ter falhado as afinações dos seus carros. Com a chuva não se coloca a limpeza da estrada, até é melhor para quem vai à frente, dependendo se a lama é muita ou nem por isso, pelo que já ficou claro que o Hyundai está mais difícil de guiar nestas condições. Enquanto os quatro Toyota ficaram em 2.5s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a bater Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) por 0.4s, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a 1.1s da frente e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 Hybrid) a 2.5s, o melhor Hyundai, o de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) cedeu quatro segundos, seguindo-se Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid),

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), ficando Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) a 6.2s do pior Hyundai.

Para Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) é um começo complicado,já seria em seco, quanto mais na chuva. Cederam 17.8s ainda assim melhor que Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), que perderam 20.3s.

Pajari cometeu dois erros no último terço do percurso, e num deles o Yaris bateu num barranco do lado de fora com o carro a ficar já um pouco danificado na traseira.

Neuville revelou no final que teve vários ‘momentos’ ” por causa da aderência, Tanak diz que é como se guiasse no asfalto molhado “incrivelmente difícil”, Evans diz que tem zonas com e sem aderência, Ogier confirma que a aderência é muito fraca e é difícil encontrar ritmo. Fourmaux perdeu a confiança: “a aderência é muito inconsistente. É fácil perder a confiança nessas condições.”

Katsuta diz que guiou mal: “Foi uma merda mesmo, não estou feliz” e Lappi “o comportamento do carro foi muito bom, às vezes, quando a aderência mudava, era muito imprevisível. Foi difícil estar confiante”.

No WRC2, Robert Virves/Aleks Lesk (Skoda Fabia RS Rally2) foi o mais rápido 0.2s na frente de Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally2) com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), em terceiro a 0.4s da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI