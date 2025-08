WRC, Rali da Finlândia/PEC19: Elfyn Evans aproxima-se do pódio, Rovanperä a um passo do triunfo

O último dia do Rali da Finlândia é curto e conta apenas com duas especiais cronometradas, com uma dupla passagem por Ouninpohja, troço com 29,98 km. Com a luta pela vitória praticamente fechada, falta definir quem ficará no pódio e Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) mostraram que estão interessados no terceiro lugar de Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1).

Evans venceu esta especial, com uma vantagem de 0,4 segundos para Ogier. Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) ficaram em terceiros a 0,6 segundos da referência, com Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) em quarto e Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1).

Com uma especial para o fim, Rovanperä lidera, com 37,2 segundos de vantagem e já tem o champanhe no fresco. Katsuta mantem o segundo lugar e a distância para Ogier reduziu-se ligeiramente e é agora de 5,5. No entanto, Ogier tem Evans a apenas 1,1 segundos. Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) estão na quinta posição a 23,4 segundos do quarto posto, num top 5 100% Toyota. Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ocupam a sexta posição, seguidos de Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1), Josh McErlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1), Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1) e Mārtiņš Sesks – Renārs Francis (Ford Puma Rally1) num top 10 que se mantém inalterado.

Nas contas do WRC2, Jari-Matti Latvala – Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2) foram os mais rápidos, tirando 0,5 segundos ao tempo de Roope Korhonen – Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2), com a distância entre ambos a ser de apenas 1,3 segundos. Emil Lindholm – Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) foram os terceiros mais rápidos neste troço mas Robert Virves – Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) continuam confortavelmente no pódio.