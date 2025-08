WRC, Rali da Finlândia/PEC18: Rovanperä vence e termina o dia com 36 segundos de vantagem

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os vencedores da PEC 18, segunda passagem por Leustu. A dupla da Toyota que tem liderado este rali e aumentado a margem para a concorrência, tem agora 36 segundos da vantagem, quando faltam apenas duas especiais para o fim da prova.

Rovanperä venceu a PEC 18 deixando Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a 1,5 segundos e Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 1,6. Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram o quarto melhor tempo, à frente de Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1).

Nas contas da geral, Rovanperä tem uma excelente margem para Katsuta. O japonês está a 36,1 segundos da liderança, mas amanhã deverá estar mais preocupado em defender o segundo posto com Ogier a apenas 6,8 do japonês. Evans também tem uma palavra a dizer nas contas do pódio, com apens 1,5 segundos de atraso para Ogier, com a distância entre os dois homens da Toyota a encurtar a cada especial. Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) mantêm o quinto posto, à frente de Neuville que depois do azar da PEC 16 pouco mais tem a fazer. Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1), também vítimas de furo PEC 16, estão na sétima posição, à frente de Josh McErlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1), Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1) e Mārtiņš Sesks – Renārs Francis (Ford Puma Rally1).

Para amanhã, uma dupla passagem pelo troço de Ouninpohja (23,98km). A vitória neste rali parece estar decidida, mas o pódio ainda pode ver muitas alterações e as lutas vão ser renhidas.