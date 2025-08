WRC, Rali da Finlândia/PEC15: Ogier vence, Rovanperä mantém distância para Neuville

Ogier está no top 5 à frente de Evans, que ganhou uma posição a Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1). Também, Mārtiņš Sesks – Renārs Francis (Ford Puma Rally1), a contas com um vidro embaciado, que reduziu drasticamente a visibilidade, perde muito tempo e caiu para décimo, atrás de Josh McErlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) e Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1).

Na geral, o cenário mantém-s relativamente igual. Rovanperä lidera, com 14,9 seg. para Neuville e 16,4 para Fourmaux, com Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a 12 segundos do francês da Hyundai.

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) ficaram a 1,2 do melhor registo, sendo 0,2 seg. mais rápidos que Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), com Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) logo atrás,. O top10 coube em menos de 18 segundos.

