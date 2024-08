WRC, Rali da Finlândia, PEC13: Ouninpohjaa regressou ao WRC

E quem saltou mais alto foram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) que ateram Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) por 0.1s. quem não teve oportunidade de salta e perdeu 4m40-9s foram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), que se mantêm com problemas de transmissão, caindo muito na classificação. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) já estão quase a um minuto da frente, mas com o terceiro lugar consolidado, e com os abandonos de Ott Tanak e o atraso de Elfyn Evans se ‘arriscam’ a destacar-se no campeonato, mesmo depois de uma prova apagada até aqui. São assim os ralis…

Ouninpohjaa! Para muitos, deverá querer dizer muito pouco, ou talvez nada! Mas para a maioria dos amantes dos ralis, é um nome que ainda ouvem bastantes vezes, quase sempre pelos melhores motivos, pois foi no passado uma das habituais especiais do Rali da Finlândia, e aquela onde se andava mais depressa…e salta mais alto, num troço que regressou finalmente ao Rali da Finlândia. Há quem lhe chame o ‘tobogã’, pois mais parece uma ‘montanha-russa’, e é lá que se assistem aos mais longos saltos de todo o Mundial de Ralis.

