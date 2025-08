WRC, Rali da Finlândia/PEC11: Rovanpera dilata liderança

Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, ao volante do Toyota GR Yaris Rally1, reforçaram a sua posição na liderança do Rali da Finlândia, ao vencerem a 11ª PEC. Após um primeiro dia de prova onde as cinco primeiras duplas terminaram separadas por apenas 15,7 segundos, o segundo dia manteve o equilíbrio, embora a margem entre os líderes tenha começado a alargar-se.

Na abertura do segundo dia de competição, Rovanperä e Halttunen superaram Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) por 2,9 segundos. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) registaram o terceiro melhor tempo, a 3,4 segundos do líder. Ambos os pilotos reportaram pequenos contratempos: o finlandês lidou com fita adesiva solta no para-brisas, enquanto o belga sentiu algo solto debaixo do banco desportivo.

Com esta vitória na especial, Kalle Rovanperä aumentou a sua vantagem na geral para 8,3 segundos sobre Thierry Neuville. Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) mantêm-se na terceira posição, a 11,4 segundos da liderança.

Mais atrás na classificação, Takamoto Katsuta e Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) ocupam o quarto lugar, a 15,6 segundos. Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) cederam 5,0 segundos nesta especial, encontrando-se agora a 20,7 segundos da frente.

Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) continuam sem conseguir aproximar-se dos lugares cimeiros, numa exibição que tem ficado aquém das expectativas. Nesta especial, a dupla francesa perdeu mais 6,7 segundos, acentuando a sua desvantagem.

A prova finlandesa, conhecida pelos seus troços rápidos e desafiantes, continua a testar a perícia dos pilotos e a fiabilidade das máquinas. A capacidade de Rovanperä em gerir os pequenos problemas e ainda assim alargar a sua liderança sublinha a sua forma e determinação nesta fase crucial do campeonato.