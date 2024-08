WRC, Rali da Finlândia, PEC1: Thierry Neuville começa na frente

Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) foram os mais rápidos do RC2, mas do WRC2, foram Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), 1.1s na frente de

No habitual troço espetáculo de Harju, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), seguindo-se Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), que acertou numa barreira de pneus e já modificou um pouco a carroçaria do seu carro, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foram oitavos na frente de Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), que se estreou em competição com um Rally1, com Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) a terminar a lista dos Rally1.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) foram os mais rápidos na super especial de abertura do Rali da Finlândia, bateram Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 Hybrid) por 1.1s, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 1.3s dos seus colegas de equipa.

