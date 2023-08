WRC, Rali da Finlândia, PE9: Thierry Neuville ‘ataca’ Elfyn Evans | AutoSport

Depois do abandono de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) na especial anterior devido a um capotanço, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceu a nona especial bateram Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), por 1.2s.

Temmu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1), foram quartos na frente de Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally1) que nesta prova se ‘arrisca’ a terminar no pódio.

Elfyn Evans tem agora 9.7s de avanço para Thierry Neuville, com Takamoto Katusta a 13.3s da frente, Teemu Suninen roda 11.6s mais atrás e nos Rally1 só há mais Latvala.

