WRC, Rali da Finlândia, PE6: Ott Tanak líder, todos ainda muito ‘juntos’… | AutoSport

Terminada a manhã de rali, na Finlândia, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) lideram a prova com 6.2s de avanço para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 11.1s.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) é quarto a 13.5s enquanto Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) tem conseguido não perder demais para a frente do rali, e está a 15.3s da frente. Ainda lhe falta meio dia, mas ainda está numa margem que lhe é possível recuperar.

Na Sardenha, por esta altura, a meio do 1º dia já estava a 42.5s da frente, curiosamente, também para Ott Tanak. Nesta altura em Portugal estava a 9.9s da frente, liderava Elfyn Evans. Vamos ver como termina o dia. Para já, qualquer um do atual top5 pode vencer a prova, parecendo evidente que Thierry Neuville não tem confiança suficiente para ir mais longe nesta prova. De resto, Tanak está a dar o máximo que o carro consegue, Lappi a tentar manter-se na ‘cola’, o mesmo sucedendo com Evans e Breen, que está nesta prova a fazer um bom esforço para se manter à tona…

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sextos na frente de

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1)

Este troço foi ganho por Takamoto Katsuta, o ‘tal’ que se realiza na ‘sua’ atual cidade, Jyvaskylä, assinando assim o seu primeiro triunfo em especiais da temporada.

Jari Huttunen/Mikko Lukka (Ford Puma Rally1), que estabeleceram uma excelente quarta posição nesta super-especial, estão agora apenas dois décimos atrás de Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1), que estão atualmente em sétimo lugar.

No WRC2, Emil Lindholm conseguiu recuperar cinco décimos na Teemu Suninen, que continua a liderar com uma vantagem de mais de nove segundos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI