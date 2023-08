WRC, Rali da Finlândia, PE18: Elfyn Evans a caminho do triunfo | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) terminam o segundo dia do Rali da Finlândia 32.1s na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que não tiveram argumentos para contrariar o piloto da Toyota. Entraram para o dia de hoje separados por 6.9s, no fim da manhã a margem já tinha subido para 17.7s, terminando com 32.1s entre ambos. O belga queixou-se todo o dia de falta de aderência e os segundos foram-se acumulando. Em condições normais, o rali está decidido.

Boa luta entre Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1). O finlandês começou o dia a 12.4s do japonês, na PE12 Suninen passou para a frente de Katsuta, depois deste ter feito um pião, a luta prosseguiu, permaneceu equilibrada, na PE15 Katsuta voltou ao terceiro lugar, mas apenas por uma margem de 0.8s, voltaram a trocar de posição no troço seguinte, e na última especial do dia o piloto da Toyota suplantou o seu adversário terminando o dia no terceiro lugar, mas apenas com 6.4s de margem entre ambos. Tudo por decidir entre os dois, amanhã.

Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally1) terminam o segundo dia em quinto, Oliver Solberg é sexto, mas sem contar para o WRC2.

Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) começaram o dia na frente do WRC2, sempre perseguidos de perto por Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) mas no começo da tarde, Huttunen ficou parado com problemas de motor no Skoda e Pajari ficou com um avanço de 37.8s para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) com Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksson (Škoda Fabia RS Rally2) em terceiro a um minuto. Mas o norueguês atrasou-se e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) passou-o, terminando o dia na terceira posição, com Fourmaux a 33.9s de Pajari.

