WRC, Rali da Finlândia, PE16: Kalle Rovanperä sobe a segundo, Ott Tanak mantém a distância | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) continuam a vencer e na segunda especial da tarde, a dupla da Toyota venceu a segunda passagem por Rapsula – 20.56 km -, mas Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) não deixam que os adversários se aproximem em demasia. O piloto da Hyundai demorou mais 1.2 seg. que Rovanperä e com isso conseguiu manter as distâncias. Em terceiro na especial ficaram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) seguido de, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), que perdeu o segundo lugar para Rovanperä.

Assim, nas contas do rali, Tanak segue na frente com 11.5 segundos de vantagem sobre Kalle Rovanperä, que subiu um degrau na tabela classificativa e continua a tentar fazer o melhor possível. Em terceiro está agora Lappi a 5.7 segundos do segundo lugar. Evans é quarto a 9.8 segundos do pódio e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) segue em quinto a 1min e 25 do quarto lugar, com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) por perto.

