WRC, Rali da Finlândia, PE15: Ott Tanak segura Kalle Rovanperä | AutoSport

A primeira especial da tarde do Rali da Finlândia voltou a dar-nos Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) na frente da tabela de tempos. O piloto da Toyota fez o melhor registo na PE15 (Päijälä 2 – 20.19 km) mas não conseguiu ganhar muito a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que ficou apenas a 0.2 seg. do tempo de Rovanperä. Em terceiro ficaram Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) a 1.9 seg do melhor tempo, seguido de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1).

Nas contas da geral, Tanak mantém-se na frente, seguido de Lappi (+11.2 seg.) e Rovanperä que está a apenas a 1.5 segundos de Lappi. Evans e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que foi apenas oitavo nesta especial, completam o top 5.

