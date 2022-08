WRC, Rali da Finlândia, PE13: Kalle Rovanpera aproxima-se ainda mais de Ott Tanak | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) estão ao ataque nesta manhã do Rali da Finlândia e depois da primeira PE do dia ter sido ganha por Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), as duas seguintes sorriram à dupla líder do campeonato. Rovanperä venceu a PE 13 (Patajoki 1 – 13.75 km) com o tempo de 6:34.2, menos 1.7 segundos que Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) com Evans a ficar a 3.2 seg do melhor registo. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos, a 3.3 segundos da referência, à frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que completaram o top 5.

Na geral, Tanak mantém-se líder com 6.8 seg. de avanço sobre Lappi (diferença para o líder mantém-se estável) e 11.6 seg. sobre Rovanpera, que conseguiu recuperar pouco mais de 5 seg. para Tanak nesta manhã. Evans e Neuville completam o top 5, com Neuville já a mais de 1min e 15 segundos.

No final da Especial, Rovanpera afirmou que não tinha ficado contente e que podia ter ganho ainda mais. Já do lado de Tanak, o discruso foi diferente dizendo que “estamos a tentar”.

Tempos online AQUI