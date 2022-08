WRC, Rali da Finlândia, PE12: Kalle Rovanpera já recupera… | AutoSport

Depois de ter terminado o segundo dia de prova com 3.8s de avanço, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) só precisaram de dois troços para aumentar a margem face a Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) para 8.4s, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), tal como se esperava a chegar-se à frente, passando Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) na classificação geral.

Deste modo, o estónio tem agora 8.4s de avanço para Lappi mas este tem agora Rovanpera em terceiro, somente a 6.5s, entrando claramente na discussão pelo primeiro lugar.

Depois de ter aberto a estrada no dia de ontem, o jovem piloto da Toyota, que venceu cinco das sete provas até aqui realizadas no WRC 2022, entrou completamente ao ataque, e já recuperou seis segundos a Tanak em dois troços.

Mais atrás, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) bateram numa rocha e danificaram a suspensão, caindo muito na classificação.

