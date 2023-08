WRC, Rali da Finlândia, PE10: Elfyn Evans lidera, Thierry Neuville ‘espreita’… | AutoSport

Desde que Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) abandonaram, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) perceberam que têm na mão uma bela oportunidade de voltar a vencer este ano e estão ao ataque da primeira posição. Neste momento e depois de terem ganho também o derradeiro troço do dia, já reduziram a margem para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), para 6.9s, o que é ‘nada’ tendo em conta que faltam dois dias de prova.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são terceiros num ralis em que várias equipas de topo ficaram pelo caminho. Tudo começou por Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) com o problema de motor, seguiram-se Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) na sequência de um toque, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) saíram de estrada o mesmo sucedendo a

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1).

Temmu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1), são quartos a 12.4s da terceira posição e Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally1) são quartos bem na frente do melhor WRC2 que é o de Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) que tem 12.9s de avanço para Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) com

Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) 0.3s mais atrás.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) não estão longe, a 9.1s do russo e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksson (Škoda Fabia RS Rally2) que depois de sofrer um furo, estão a 34.0s dos líderes.

Resumindo o que foi dia, Elfyn Evans foi catapultado para a liderança quando a série de ouro do seu companheiro de equipa Kalle Rovanperä foi abruptamente interrompida durante a 8ª especial. O herói da casa, Rovanperä, que leva uma vantagem de 55 pontos para esta nona ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, fez cinco tempos de referência consecutivos no seu Toyota GR Yaris, estava com 5,7 segundos e avanço para Evans no sétimo troço do rali, em Myhinpää, mas um dos raros erros, 11,1 km após a partida, pôs um fim desastroso ao dia do atual campeão do mundo, quando perdeu o controlo do seu GR Yaris e capotou. Rovanperä e o copiloto Jonne Halttunen saíram ilesos dos destroços, apesar da força do impacto ter sido suficientemente forte para arrancar uma roda traseira do carro.

Evans, que rodava em segundo lugar, herdou a primeira posição do seu companheiro de equipa e passou as restantes duas especiais sem erros e tem 6.9s de avanço para Thierry Neuville. “No geral, foi um bom dia”, disse Evans, que ficou frustrado por ter perdido 2,8 segundos para Neuville no final de Harju. “Estamos bastante satisfeitos no geral e, obviamente, ainda temos muito que fazer amanhã.”

Os erros foram brutalmente punidos nas estradas de terra super-rápidas do centro da Finlândia e Rovanperä não foi o único candidato à vitória a perder o controlo.

O seu compatriota Esapekka Lappi, que conduzia um Hyundai, embateu numa árvore na PE4, quando estava em quarto lugar na geral.

Ott Tänak, líder após a super-especial de quinta-feira à noite no centro da cidade de Jyväskylä, retirou o seu Puma na PE3 com uma falha terminal do motor e o seu parceiro da M-Sport Ford, Pierre-Louis Loubet, despistou-se no mesmo troço.

O dia de Neuville também não foi isento de dramas. O belga relatou uma falta de tração traseira no início do dia e lutou pela visibilidade sob aguaceiros dispersos em várias ocasiões. No final do dia, tinha 9,5 segundos de vantagem sobre Takamoto Katsuta.

Em quarto lugar da geral e a uma curta distância do pódio ficou Teemu Suninen. O finlandês está a disputar o seu segundo rali a bordo de um i20 N Rally1 e ficou atrás de Katsuta por 12,4 segundos, depois de ter aumentado a sua velocidade ao longo do dia.

O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, completou os cinco primeiros na sua primeira participação no WRC desde 2020.

Atrás dele ficou Jari Huttunen, que liderou o WRC2 num Škoda Fabia RS Rally2 depois de ultrapassar Sami Pajari quando o jovem sofreu danos nos pneus na penúltima especial.

