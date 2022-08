WRC, Rali da Finlândia, PE1: Thierry Neuville é o primeiro líder | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) são os primeiros líderes do Rali da Finlândia, depois de venceram a curta especial de Harju com 3.48 Km, numa mistura de asfalto citadino com estradas de terra estreitas e sinuosas. Sem querem atacar, porque há sempre muito mais a perder do que a ganhar neste tipo de especiais,, apenas Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) deu um ligeiro toque, sem consequências, com uma roda, de resto, nada a assinalar.

Dois Hyundai nos dois primeiros lugares com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a 1.2s do seu colega de equipa. seguiram-se três Toyota com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) Rally1, com o melhor dos Ford a ser o estreante (no Rally1) Jari Huttunen/Mikko Lukka (Ford Puma Rally1). Com o toque que deu, Breen foi quem perdeu mais tempo, 5.1s, um mau sinal para começar. Mesmo assim, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) ainda ficou mais atrás, pois foi muito cuidadoso.

