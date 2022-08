WRC, Rali da Finlândia, PE 21: 10 segundos separam Tänak de Rovanperä antes da última | AutoSport

10 segundos. É esta a vantagem que Ott Tanak terá de gerir à entrada para a Power Stage. O piloto da Hyundai tem feito um grande rali, com um ritmo forte, apenas igualado por Kalle Rovanperä que tem tentado destronar Tanak, sem sucesso.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a penúltima especial (Oittila 2 – 10.84 km) com o tempo de 5:17.6. Mas a dupla Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) ficou a apenas 0.3 segundos do registo da dupla da Toyota pelo que a diferença entre primeiro e segundo à entrada para a última especial do rali é de 10 segundos. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) estão com um ritmo mais animador nesta manhã e fizeram o terceiro tempo, a 2 segundos da referência, seguidos de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1). Para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) o rali piorou, pois capotaram e perderam com isso 20 segundos. Se os danos no Toyota não forem muito extensos, ainda tem uma vantagem de 27 segundos para gerir, mas se os danos custarem performance, o lugar no pódio pode ficar em risco.

Tempos Online AQUI