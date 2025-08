WRC, Rali da Finlândia: Pajari vence PEC5, Rovanperä termina manhã na liderança

Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram a vencer uma especial. Depois de ter começado o dia com um triunfo no primeiro troço do dia, Pajari repetiu a façanha em Ruuhimäki 1 (7.76 km).

O piloto da Toyota ficou à frente de Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) por apenas 0,1 segundo, com Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a ficarem a 1 segundo da referência. Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os quartos mais rápidos nesta especial, à frente de Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1), num final de manhã em que as margens foram muito curtas. O top 5 coube em apenas 5,7 segundos, com as médias de velocidades bem altas.

A chuva parece estar a querer aparecer, com algumas gotas a caírem já nesta fase final da manhã, o que pode ser um sinal de que os troços podem mudar nas segundas passagens.

No resumo desta manhã, Pajari começou o dia a vencer, mas Rovanperä venceu a PEC3 e assumiu a liderança do rali, que não mais largou até ao fim desta manhã, cimentando a sua liderança na PEC4 e na PEC5. Contas feitas, Rovanperä vai para o almoço com 4,4 segundos de vantagem para Fourmaux, com Pajari (+ 4,5 seg.) em terceiro. Katsuta está em quarto (+4,8 seg.) seguido de Neuville a completar o top 5 (+4,9 seg).

Neuville Thierry – Wydaeghe M.

«Quero dizer, desta vez fiz os saltos a fundo. Depois de tentar várias vezes no shakedown, travando um pouco, desta vez tentei fazer a fundo, talvez isso seja uma décima. No geral, estou com dificuldades com o carro, sinceramente não estou muito contente. Não consigo manter a traseira. Basicamente, na estrada principal, plana e dura, por isso precisamos de encontrar algo melhor aí.»

Rovanperä Kalle – Halttunen J.

«Não é a minha etapa favorita, não gosto muito dela. O início é um pouco estúpido, simplesmente não tenho feeling com isto.»

Ogier Sébastien – Landais V.

“Saltos enormes, não são muito bons para as nossas costas! Curta, mas intensa. Manhã poderia ter sido um pouco melhor, mas está tudo muito renhido e uma pequena hesitação custa muito. Não é a mais agradável em alguns pontos, mas vou tentar melhorar à tarde.”

Evans Elfyn – Martin Scott

«Isso deve ter sido difícil para o Ott, os cruzamentos estão muito soltos e isso vai prejudicá-lo. As coisas estão a correr bem, vamos ver como será a tarde.»

Tänak Ott – Järveoja Martin

“Não foi nada divertido, para ser sincero, foi terrível. São cruzamentos atrás de cruzamentos e a aderência é o que é. O carro também está inconsistente. Tudo isto junto faz com que o conjunto não esteja pronto para abrir a estrada rapidamente.”

WRC2 – Chuva trama Latvala

Jari-Matti Latvala – Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2) entraram na última PEC da manhã na liderança dos WRC2 mas a chuva pregou uma partida, com um pequeno dilúvio a comprometer a posição de Latvala. Robert Virves – Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) foram os mais rápidos na PEC5, seguidos de Georg Linnamäe – James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2), Roope Korhonen – Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) e Emil Lindholm – Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2), dupla que agarrou a liderança da categoria. Numa manhã que nos deu uma luta Latvala vs Lindholm, a chuva acabou por complicar a tarefa ao experiente piloto Toyota.