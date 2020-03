WRC, Rali da Finlândia: Miikka Anttila vai ser Adjunto do Diretor de Prova

Miikka Anttila, mais conhecido como navegador de Jari-Matti Latvala e vencedor de 18 ralis no WRC, vai ser Adjunto do Diretor de Prova no Rali da Finlândia.

“Tenho muito a aprender, o que torna isto ainda mais emocionante e sinto-me motivado. Pode-se dizer que até agora fui cliente e assinante do serviço neste evento e agora mudo-me para o lado do prestador de serviços.”

“Atuar como oficial de Relações com os Concorrentes (2006) há algum tempo deu-me um pouco mais de compreensão do quadro geral, por assim dizer, mas agora estou junto dos altos funcionários do rali. Será ótimo ver as coisas do outro lado também, fora do cockpit de um carro de rali.” -disse Miikka Antilla.

“Acredito que posso trazer conhecimentos que beneficiem a organização do rali. O Rali da Finlândia já está a um nível elevado que pode ser bastante difícil ver espaço para melhorias. No entanto, quero manter esse nível e permanecer na vanguarda do desenvolvimento.” – finalizou Miikka Antilla.