WRC, Rali da Finlândia: Mais um acidente para Oliverg Solberg | AutoSport

Entre o VW Polo GTI R5 com que começou a correr no WRC em 2019, e este Rali da Finlândia, Oliver Solberg soma 24 ralis no WRC, e entre eles 10 desistências, sete por acidente, incluindo este na Finlândia. Ou o jovem está a ‘tentar’ demais, ou a ter muito azar…

Desta feita, Oliver Solberg sofreu uma violenta saída de estrada na primeira curva do primeiro troço numa florestal do rali. Foi um forte acidente, apenas 300 metros depois do arranque. A traseira do Hyundai i20 N Rally1 do sueco saiu para uma vala antes de ser catapultado em capotanços para o outro lado da estrada.

Oliver Solberg e Elliott Edmondson não ficaram feridos, mas o i20 N sofreu danos significativos. Este é o segundo forte acidente do sueco com um Rally1, depois de lhe ter sucedido o mesmo no Rali da Croácia.

FOTOS Twitter: thierry henroteaux (@THenroteaux)