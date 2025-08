WRC, Rali da Finlândia: Katsuta vence PEC6 e aproxima-se de Rovanperä

Com a chuva a cair, as condições alteraram-se significativamente, com alguma aquaplanagem inclusive em partes do troço. No meio da dificuldade, foi Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a levar a melhor na segunda passagem por Lauka vencendo por curta margem a especial.

Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ficou a apenas 0,4 segundos do melhor registo, com Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a ficarem a 1,5 segundos. Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) foram os quartos classificados, com o mesmo tempo de Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1).

Rovanperä mantém a liderança do rali, com 3,3 segundos de vantagem para Kastuta e 3,8 segundos para Neuville. Fourmaux está na quarta posição, a 5,7 segundos da liderança e Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) completam o top 5 a 9,2 segundos.