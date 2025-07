WRC, Rali da Finlândia: horários

O Rali da Finlândia 2025 apresenta um percurso renovado, mantendo o equilíbrio entre tradição e novidade para oferecer um espetáculo imperdível na terra dos 100 Lagos.

A ação arranca na quinta-feira à noite, com o sempre popular troço urbano de Harju (2,58 km), que volta a levar o WRC às ruas de Jyväskylä, num ambiente vibrante e repleto de fãs.

A sexta-feira mantém a estrutura de 2024, com duas passagens por quatro especiais nas florestas a nordeste da cidade: Laukaa (17,96 km), Saarikas (15,78 km, agora disputada no sentido inverso), Myhinpää (14,47 km) e Ruuhimäki (7,76 km). O dia termina com uma nova visita a Harju, completando um total de nove classificativas.

O verdadeiro teste chega no sábado, o dia mais longo da prova, com oito especiais e 142,16 km cronometrados.

O percurso desloca-se para sudeste, combinando clássicos como Päijälä (20,19 km) e Västilä (18,94 km) com dois troços inéditos em Parkkola (15,51 km) e Leustu (16,44 km), ambos percorridos em dois ‘loops’.

No domingo, todas as atenções estarão voltadas para o mítico Ouninpohja (23,98 km), que regressa como o centro das atenções. Serão disputadas duas passagens por este troço lendário, com a segunda a funcionar como Power Stage, encerrando em grande estilo a edição 2025 do Rali da Finlândia.

Com saltos que desafiam a gravidade e velocidades que deixam os cronómetros sem fôlego, o “Grande Prémio da Finlândia” promete mais um fim de semana inesquecível para os amantes dos ralis.

Horários

1ª etapa Quinta-feira 31 de julho

Itinerário Shakedown (Ruuhimäki) 4.12 km 07:01

Início – Jyväskylä Paviljonki 16:45

PEC1 Harju 1 2.58 km 17:05

Serviço A – Jyväskylä Paviljonki – 15 mins 17:40

1ª etapa Sexta-feira 1 de agosto

PEC2 Laukaa 1 17.96 km 06:03

PEC3 Saarikas 1 15.78 km 07:03

PEC4 Myhinpää 1 14.47 km 08:23

PEC5 Ruuhimäki 1 7.76 km 09:51

Reagrupamento – 25 mins 10:36

Assistência Jyväskylä 11:01

PEC6 Laukaa 2 17.96 km 12:44

PEC7 Saarikas 2 15.78 km 13:44

PEC8 Myhinpää 2 14.47 km 15:04

PEC9 Ruuhimäki 2 7.76 km 16:35

PEC10 Harju 2 2.58 km 17:30

Assistência Jyväskylä 18:05

2ª etapa Sábado 2 de agosto

PEC11 Parkkola 1 15.51 km 06:01

PEC12 Västilä 1 18.94 km 07:42

PEC13 Päijälä 1 20.19 km 08:36

PEC14 Leustu 1 16.44 km 10:05

Reagrupamento – 30 mins 11:05

Assistência Paviljonki 11:35

PEC15 Parkkola 2 15.51 km 13:01

PEC16 Västilä 2 18.94 km 14:42

PEC17 Päijälä 2 20.19 km 15:36

PEC18 Leustu 2 16.44 km 17:05

Assistência Paviljonki 18:15

3ª etapa Domingo 3 de agosto

PEC19 Ouninpohja 1 23.98 km 08:35

Reagrupamento – Kakaristo 09:15

PEC20 Ouninpohja 2[Power Stage] 23.98 km 11:15

Pódio – Kakaristo 12:15