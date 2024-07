WRC, Rali da Finlândia: horário

Como é tradição, o Rali da Finlândia começa em Jyväskylä, na quinta-feira à noite, com a super-especial de superfície mista de Harju, antes de a ação se deslocar para as florestas na sexta-feira: uma ronda de quatro troços a nordeste – incluindo as clássicas provas Laukaa, Myhinpää e Ruuhimäki e as novíssimas Saarikas – é percorrida duas vezes antes de outra passagem por Harju à noite.

No sábado, há um regresso à lendária Ouninpohja, percorrida duas vezes juntamente com Västilä e Päijälä para formar o dia mais longo do rali.

Outra especial emblemática, Laajavuori, regressa no domingo, e serve também de Power Stage no final do rali.

Itinerário/horário

Quinta-feira 1 de agosto, 1ª etapa

Shakedown (Ruuhimäki) 4.12 km 08:01

PEC1 Harju 1 3.48 km 17:05

Assistência flexível A – Paviljonki – 15 mins 17:40

Sexta-Feira, 2 de agosto, 1ª Etapa

PEC2 Laukaa 1 17.96 km 06:13

PEC3 Saarikas 1 15.93 km 07:20

PEC4 Myhinpää 1 15.51 km 08:35

PEC5 Ruuhimäki 1 7.76 km 10:05

Reagrupamento – 35 mins 10:52

Serviço B – Paviljonki – 40 mins 11:27

PEC6 Laukaa 2 17.96 km 13:10

PEC7 Saarikas 2 15.93 km 14:17

PEC8 Myhinpää 2 15.51 km 15:32

PEC9 Ruuhimäki 2 7.76 km 17:05

PEC10 Harju 2 2.01 km 18:05

Assistência flexível C – Paviljonki – 45 mins 18:40

Sábado 3 de agosto, 2ª Etapa

PEC11 Västilä 1 18.94 km 07:05

PEC12 Päijälä 1 20.19 km 08:05

PEC13 Ouninpohja 1 32.98 km 09:05

Reagrupamento – 20 mins 10:50

Serviço D – Paviljonki – 40 mins 11:10

PEC14 Västilä 2 18.94 km 13:35

PEC15 Päijälä 2 20.19 km 14:35

PEC16 Ouninpohja 2 32.98 km 15:35

Assistência flexível E – Paviljonki – 45 mins 17:30

Domingo 4 de agosto, 3ª etapa

PEC17 Sahloinen-Moksi 1 14.27 km 06:55

PEC18 Laajavuori 1 4.35 km 08:05

PEC19 Sahloinen-Moksi 2 14.27 km 09:17

PEC20 Laajavuori 2[Power Stage] 8.77 km 11:15

Pódio – Paviljonki 13:00