WRC, Rali da Finlândia: Evans deixa Rovanperä isolado

A manhã de prova clarificou um pouco melhor as coisas no Rali da Finlândia, já que depois do atraso de Elfyn Evans, devido a problemas de transmissão, Kalle Rovanperä viu a sua liderança mais do que duplicar na manhã de sábado, sendo neste momento de 21.9s face a Sébastien Ogier.

Rovanperä começou o dia com uma vantagem de 8,0 segundos sobre Elfyn Evans, no entanto, depois de aumentar essa vantagem para dois dígitos na primeira etapa do dia, a disputa chegou ao auge quando Evans sofreu uma quebra no eixo de transmissão dianteiro direito no troço seguinte em Västilä.

O galês não teve outra alternativa senão percorrer os restantes quilómetros, que incluíam a lendária especial de Ouninpohja, em modo de estrada. Como resultado, caiu para o oitavo lugar, perdendo mais de seis minutos.

Sébastien Ogier subiu para segundo no seu Toyota mas, depois de três triunfos de Rovanpera, ficou atrás do finlandês por 21,9 segundos a meio do dia. O piloto do Hyundai i20 N Rally1, Thierry Neuville, ocupou o último lugar do pódio, com mais 36,4 segundos de atraso. Foi uma boa manhã para as esperanças de Neuville no campeonato. Os problemas de Evans, com o abandono de Ott Tänak na sexta-feira, significam que o belga está no caminho certo para aumentar a sua vantagem no campeonato, que era de apenas oito pontos antes do rali.

Em quarto lugar ficou Adrien Fourmaux, que terminou a especial a 28,1 segundos do ritmo de Neuville. No entanto, foi uma manhã frustrante para o companheiro de equipa do francês na M-Sport Ford, Grégoire Munster, que capotou o seu Puma Rally1 a quatro quilómetros da primeira etapa do dia. O carro ficou muito mal tratado e Munster começa a deixar claro que não tem vida para os Rally1. Está a marcar passo há tempo demais, sendo que a chegada de jovens que se estreiam nos Rally1 a fazer imensamente melhor figura, deixam claro que não está a evoluir como devia.

O estreante na Toyota, Sami Pajari, foi quinto, à frente dos líderes do WRC2, Oliver Solberg e Jari Matti-Latvala. Evans foi oitavo, enquanto Robert Virves e Mikko Heikkilä completaram o top 10.

