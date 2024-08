WRC, Rali da Finlândia: Esapekka Lappi muito dececionado

Esapekka Lappi chegou ao Rali da Finlândia com muita vontade de fazer um grande rali, e esperava oferecer um bom resultado à sua equipa, mas mais uma vez, aconteceu precisamente o oposto e a sua decepção é enorme: “Estou a sentir-me mesmo muito mal, estou mesmo muito dececionado. A nossa equipa não está muito bem, e este foi mais um dia muito mau”, lamentou Lappi que o ano passado, saiu de estrada e atingiu uma bétula na Finlândia, desta vez, colidiu com um pinheiro.

O acidente danificou severamente a frente do carro e arrancou uma roda traseira e a suspensão e a retirada forçada do rali foi inevitável. O carro atingiu o fundo do sulco, traseira saltou, frente afundou, mudou a linha de trajetória e colidiu com as árvores. Lappi não conseguiu antecipar as condições da estrada, o facto da estrada ser nova e feita para o rali, pode ter contribuído para o acidente.

Lappi está muito dececionado, especialmente após um Rali da Letónia mau.

Agora, nem o novo sistema de pontos do WRC lhe vale, pois para si conta muito pouco.

FOTO @World