WRC, Rali da Finlândia: Elfyn Evans a caminho do triunfo | AutoSport

Falta apenas a Power Stage do Rali da Finlândia e Elfyn Evans está muito perto de assegurar o seu segundo triunfo do ano, e também segundo no Rali da Finlândia. Depois de realizadas três especiais de hoje, nada de fundamental mudou na frente, com a margem entre Elfyn Evans e Thierry Neuville a ser essencialmente a mesma, com a luta pelo terceiro lugar entre Takamoto Katsuta e Teemu Suninen ainda em aberto.

Evans foi ontem o mais rápido em sete das oito especiais nas rápidas florestas finlandesas, transformando o que começou por ser uma diferença de 6,9 segundos numa vantagem de 32,1 segundos, deixando o rival Thierry Neuville, do Hyundai i20 N, bem longe. Os aguaceiros no início do dia jogaram a favor do galês e, enquanto Neuville se debatia com a aderência em piso molhado, Evans destacou-se.

Esteve igualmente à vontade na repetida etapa da tarde, onde as estradas de terra secas se tornaram cada vez mais esburacadas.

Com o líder do campeonato Kalle Rovanperä já afastado por um forte acidente na sexta-feira, a vitória nesta nona ronda do WRC está essencialmente nas mãos de Elfyn Evans – atualmente em segundo lugar no campeonato de pilotos – podendo desta forma manter vivas as suas esperanças de chegar ao título. O galês estava muito satisfeito com o seu desempenho num dia exigente que continha mais de metade da distância competitiva do rali: “Obviamente, é uma boa posição para se estar, mas é claro que ainda faltam o dia de domingo”, disse Evans ontem no fim do dia. “O foco estará agora nisso e vamos tentar continuar a fazer o mesmo.”

Embora Neuville tenha tido dificuldades em acertar completamente a afinação do seu i20 com as condições variáveis, o belga foi consistentemente mais rápido do que o resto do pelotão. O homem da Toyota, Takamoto Katsuta, o seu adversário mais próximo, ficou quase um minuto atrás.

Katsuta ficou atrás de Teemu Suninen, da Hyundai, depois de rodar em Päijälä, mas recuperou o último lugar do pódio na PE15. Voltou a ceder a posição no teste seguinte, mas recuperou a liderança ao registar um tempo de referência no final de Vekkula. A dupla estava dividida por 6,4 segundos no final da corrida e esta manhã Suninen bem tentou mas o japonês tem 6.3s de avanço antes da PowerStage.

O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, foi quinto, dois minutos mais atrás.

O piloto de 38 anos, que está a fazer a sua primeira prova no WRC desde fevereiro de 2020, falhou um cruzamento na PE17, mas sem grandes problemas, voltou à estrada e tem estado a gostar oportunidade de conduzir na ‘sua casa’.

Oliver Solberg não está inscrito para marcar pontos no WRC2 esta semana, mas subiu para sexto na geral no seu Skoda Fabia RS Rally2. Ficou à frente de Sami Pajari, o líder da categoria, por 12,5 segundos, depois de Jari Huttunen ter retirado o seu Škoda semelhante com um problema técnico durante a tarde. Esta manhã, nada mudou e Pajari vai para a PowerStage 35.7s na frente de Adrien Fourmaux com Andreas Mikkelsen a mais de um minuto.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

https://www.ewrc-results.com/results/80241-secto-rally-finland-2023/?s=414978