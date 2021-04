WRC: Rali da Finlândia adiado para Setembro

Originalmente previsto de 29 de Julho a Agosto 1, o Rali da Finlândia decorrerá de 30 de Setembro a 3 de Outubro. O adiamento da data por dois meses dá aos organizadores a melhor oportunidade possível de incluir os espectadores.

Yves Matton, responsável da FIA para os ralis, disse que um grau de flexibilidade continuava a ser vital nesta fase:

“O rali da Finlândia é um evento histórico no WRC com o seu espetacular cenário florestal e estradas super-rápidas. Foi importante para nós sermos flexíveis e considerar todas as opções para garantir que este ano a prova encontraria o seu lugar no calendário, apesar dos problemas trazidos pela pandemia. Será uma mudança interessante, certamente com condições meteorológicas ligeiramente diferentes, e, esperemos, com os espectadores”.