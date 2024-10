WRC, Rali da Europa Central: Thierry Neuville reforça ‘candidatura’

Thierry Neuville reforçou a sua ‘candidatura’ na luta pelo título do WRC ao terminar o dia de sexta-feira na liderança do Rali da europa Central.

O belga fortaleceu as suas aspirações ao título do Campeonato do Mundo de Ralis, ao ultrapassar o rival da Toyota Gazoo Racing, Sébastien Ogier, e conquistar a liderança no Rali da Europa Central.

O belga, que conduz um i20 N Rally1 para a Hyundai Motorsport, chegou ao final da etapa com uma vantagem de 6,4 segundos sobre Ogier e 7,8 segundos sobre o seu companheiro de equipa Ott Tänak, terceiro classificado, depois de um dia de troços de asfalto complicado, que atravessaram a República Checa e regressaram ao parque de assistência perto de Bad Griesbach, na Alemanha.

Ogier liderou a classificação após o par de troços de quinta-feira, mas o oito vezes campeão do mundo ficou atrás de Neuville após a terceira especial de hoje em Šumavské Hoštice, cuja causa não foi ajudada por um par de ‘momentos’ de saídas largas nas estradas cobertas de folhas ‘gordurosas’.

Apesar da dupla ter permanecido muito próxima ao longo da etapa, Ogier admitiu que simplesmente “não foi suficientemente rápido” e terminou o dia atrás de Neuville.

O primeiro título mundial está agora mais perto para Neuville e o copiloto Martijn Wydaeghe.

Eles precisam de ultrapassar Tänak por dois pontos e não perder mais do que 10 para Ogier e 15 para Elfyn Evans para conquistar a coroa nesta penúltima ronda, que termina no domingo.

E como as coisas estão, tudo estão perfeitamente bem encaminhado: “Estou feliz por estar no final do dia”, disse Neuville. “É fácil cometer um erro e eu sabia que a única coisa que era importante para nós era chegar ao fim. Estava bastante gorduroso [na última especial], por isso jogámos pelo seguro e conseguimos chegar ao fim.”

Embora o facto de ter dois carros entre os três primeiros seja um bom presságio para a Hyundai, a marca coreana está sob pressão para consolidar a sua liderança na categoria de construtores, depois de Andreas Mikkelsen ter batido com o seu i20 N na SS5. O norueguês fez uma curva à esquerda, batendo numa série de postes que causaram grandes danos.

Apenas 15,1 segundos separa o quarteto da frente, com Elfyn Evans a terminar a sexta-feira em quarto lugar da geral, a 7,3 segundos de Tänak. O galês conquistou uma única vitória em troços, tal como o seu colega piloto da Toyota, Takamoto Katsuta, que ficou 23,5 segundos atrás dele, em quinto.

Um problema com o sistema híbrido afetou ligeiramente a primeira prova do Toyota Rally1 de Sami Pajari em asfalto, mas o finlandês sobreviveu a alguns momentos complicados para terminar entre os seis primeiros com a sua copiloto Enni Mälkönen ao seu lado.

Adrien Fourmaux também não teve potência híbrida, o que, juntamente com problemas de afinação, limitou o francês, que terminou o dia em sétimo. Grégoire Munster, parceiro de Fourmaux na M-Sport, foi oitavo, enquanto Nikolay Gryazin e Oliver Solberg completaram o top 10.

Gryazin liderou a categoria WRC2, para a qual Solberg não está a marcar pontos. Mais seis troços, que incluem a Alemanha e a Áustria, aguardam-nos no sábado. A distância de competição da penúltima etapa é de 123,46 km e tem início às 07h58, hora local.