WRC, Rali da Europa Central/PEC8: Neuville afasta-se de Ogier

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) converteram um avanço de 3.3s no final da PEC6 num liderança de 6.4s depois de realizados os dois últimos troços do dia, as segundas passagens por Strašín (26.69 km) e Šumavské Hoštice (16.85 Km).

Um dia bom para Neuville que, mais do que a velocidade, está focado em não cometer erros, o que tem conseguido, aliando a isso um bom andamento, ao ponto de liderar a prova sem verdadeiramente estar a atacar. Ogier queixa-se que os tempos não saíram porque o carro não está como quer, e com isso foi perdendo tempo ‘devagarinho’, até perder mais do que o ‘desejado’ no penúltimo troço do dia.

Está na luta pelo triunfo, mas sem grande esforço, Neuville ficou à frente dele…

Por outro lado, tanto Ogier quanto Evans, talvez tenham sido ainda mais cautelosos que os homens da Hyundai, pois se há uma coisa que os pilotos têm falado é deste tipo de troços ser muito suscetível ao erro. Que o diga Andreas Mikkelsen, que de manhã saiu de estrada.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) estão a 7.8s da frente e a 1.4s de Ogier, com

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a perder, a exemplo de Ogier, mais tempo do que até aí, descolando com isso um pouco dos lugares da frente, ficando agora a 15.1s.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 Hybrid) são quintos e já estão a 38.6s com

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) já quase a minuto e meio naquele que é o seu primeiro rali de Rally1 no asfalto. ficou sem sistema híbrido de manhã e isso explica algum do tempo perdido pois no asfalto a falta do sistema nota-se bem mais.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) tiveram problemas com o sistema híbrido, são sétimos quase minuto e meio na frente de Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid). Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), com se sabe, desistiram depois duma saída de estrada.

No WRC2, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) lideram com 45.9s de avanço para

Filip Mares/Radovan Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) com Mikołaj Marczyk/S. Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) em terceiro a mais de um minuto. Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) já são quintos a a mais de minuto e meio do seu colega de equipa.

Tempos Online – CLIQUE AQUI