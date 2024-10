WRC, Rali da Europa Central/PEC4: Ogier perde tempo, Neuville a 0.3s…

As coisas começam a animar no Rali da Europa Central com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a falhar um cruzamento e a perder tempo, mais precisamente 4.5s para

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) que venceram o troço na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) em terceiro na frente de Ogier. Desta forma, o piloto da Toyota viu reduzido o seu avanço na frente para apenas 0.3s com Evans a ascender à terceira posição da geral por troca com

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 Hybrid) e Tanak.

No WRC2, grande tempo de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) que bateu os segundos melhores Mikołaj Marczyk/S. Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) por 20.2, pelo que a margem na frente subiu para 28.2s favoráveis ao russo.

Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2) já subiram ao sétimo lugar, mas a mais de um minuto da frente.

