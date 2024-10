WRC, Rali da Europa Central/PEC15: Saída de Ogier ‘dá’ liderança a Tanak

Depois de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) terem chegado ao final do dia de sábado com 5.2s de avanço para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), uma ligeira saída de estrada do francês permitiu que o estónio chegasse ao comando da prova, ainda que apenas com 1.9s de avanço. Foram 10.9s que Ogier ‘deixou’ nesta primeira especial do dia, mas tudo permanece completamente em aberto na frente da prova, até porque Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) estão agora a 7.2s da frente.

