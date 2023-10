WRC/Rali da Europa Central, PE7: Kalle Rovanperä destaca-se… | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais uma especial e dilataram para 37.2s o avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que só nesta especial perderam 9.7s para os líderes do campeonato. Evans queixou-se dos pneus, que se estavam a ‘mover’ muito e Rovanpera, mesmo sendo cuidadoso, ganhou o troço por larga margem, inclusivamente a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que foram segundos e cederam 8.0s, queixando-se do mesmo que Evans: pneus a ‘mexerem-se’ muito.

De resto, nada mudou, Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram quartos na frente de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Pierre-Louis Loubet/Benjamin Veillas (Ford Puma Rally1),

Temmu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1) e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1).

No WRC2, desde que Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksson (Škoda Fabia RS Rally2) danificaram a suspensão na PE4 que têm vindo a perder tempo e a colocar em risco a sua luta pelo campeonato ainda que Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) não estejam muito melhor depois do furo que sofreram. Estão a 1m25.1s da frente, pelo que também não lhes será fácil recuperar e obter pontos que coloquem em risco a liderança de Mikkelsen no campeonato.

Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) lideram com 11.8s de avanço para

Erik Cais/Petr Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2).

