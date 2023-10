WRC/Rali da Europa Central, PE5: Evans sobe a 2º, Lappi com forte acidente | AutoSport

Os Toyota continuam a dar cartas e no derradeiro troço antes da passagem pela zona de troca de pneus, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais um troço, na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que desta forma ascenderam ao segundo lugar da geral, ainda que já a 29.2s do seu adversário na luta pelo título.

Já sabemos que é extremamente difícil a Evans bater Rovanpera em condições normais, mas ao contrário do que fez Ogier, que deixou de lutar após o primeiro problema que teve neste rali, Evans vai dar tudo até ao fim.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros na especial mas a 12.0s da frente e os 5.6s que perderam para Evans custou-lhes o 2º lugar, ainda que estejam apenas a 0.9s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram quartos a 15.4s na frente de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), seguindo-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Temmu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1), Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) e Pierre-Louis Loubet/Benjamin Veillas (Ford Puma Rally1).

Quem já fez das ‘suas’ de novo foram Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) que tiveram um forte acidente nesta especial. Basta ver o estado em que ficou o carro…

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO X – Vojta Kraus @VojtaKraus95