WRC/Rali da Europa Central, PE14: Rovanperä vence troço, mas reduz muito a desvantagem para Neuville | AutoSport

A dupla Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foi a mais rápida do último troço do dia do Rali da Europa Central, com o tempo final de 8:04.5s, mas Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) não deixaram os adversários reduzirem a diferença para a sua liderança, uma vez que precisou de apenas mais 0,5s para concluir o troço de Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2. Assim, a vantagem de Neuville no final deste dia, em que conseguiu alcançar o primeiro posto da classificação, é de 26,2 segundos para Rovanperä.

Depois de ter alcançado o quinto posto da classificação geral, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) tenta alcançar Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) pelo quarto lugar, mas este foi o primeiro troço em que conseguiram tirar tempo a Ogier e Landais, já que foram os mais rápidos nas duas especiais anteriores. Assim, e depois de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) terem perdido 21 segundos no troço devido a problemas hidráulicos no Ford Puma, Ogier segue no encalço da dupla da M-Sport na geral, com 31,1s de desvantagem para o terceiro lugar, seguindo Katsuta a 27,7s do francês.

Ott Tänak passou a ter 1:49.1s de desvantagem para o líder, explicando que “na especial anterior, perdemos pressão hidráulica e, no primeiro gancho, tive de fazer marcha-atrás e, no seguinte, onde a pista estava escorregadia, tive o instinto estúpido de puxar o travão de mão e bloqueei as rodas dianteiras”.

Sem alterações entre os dez primeiros classificados após a especial número 14, Temmu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally1) segue no sexto posto, com Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1), Pierre-Louis Loubet/Benjamin Veillas (Ford Puma Rally1) e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) logo atrás. Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) fecham o top 10.

Entre os WR2, é Lindholm que lidera com 20,9s de diferença para Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Škoda Fabia RS Rally2).

Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool