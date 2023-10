WRC/Rali da Europa Central, PE13: Thierry Neuville consolida liderança | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) perdeu 12,2 segundos na segunda passagem pelo troço de Mühltal do Rali da Europa Central, deixando Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) na liderança, agora com uma vantagem de 26,7 segundos.

Enquanto isso, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram a ser os mais rápidos, pela segunda especial consecutiva, com o tempo 16:24.2, precisando de menos 0,1s do que Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) para completarem os 27,15 km do troço e 3,5 segundos do que Neuville e Wydaeghe.

Nos dez primeiros classificados da prova do centro da Europa, Pierre-Louis Loubet/Benjamin Veillas (Ford Puma Rally1) trocaram de posição com Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2), estando agora a dupla do Ford Puma na oitava posição.

Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool